En continu dans la soirée, Illustration musicale (au galoubet/tambourin) de quelques scènes figurant sur le paravent de la Fête-Dieu par l’ensemble provençal Babatoun. Animation dans le hall du musée par petits groupes.



A 20h et 22h : Visite guidée de l’exposition temporaire : Plus de lumière, Suzanne Hetzel et Didier Petit, un regard contemporain sur les collections.

La Nuit des Musées est de retour au musée du Vieil Aix / Hôtel Estienne de Saint-Jean.

