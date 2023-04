Démonstration de soufflage de perles de verre au chalumeau Musée du verre François Décorchemont Conches-en-Ouche Catégories d’évènement: Conches-en-Ouche

Eure

Démonstration de soufflage de perles de verre au chalumeau Musée du verre François Décorchemont, 16 septembre 2023, Conches-en-Ouche. Démonstration de soufflage de perles de verre au chalumeau Samedi 16 septembre, 14h00 Musée du verre François Décorchemont Démonstration tous publics de soufflage de perles de verre au chalumeau par Elisabeth Debaralle. Musée du verre François Décorchemont Rue Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie 02 32 30 90 41 http://www.museeduverre.com Le musée du verre François Décorchemont présente des collections d’art verrier dans les domaines des arts décoratifs, du vitrail moderne et de la sculpture contemporaine de la fin du XIXe siècle à nos jours. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©Elisabeth Debaralle

Détails Catégories d’évènement: Conches-en-Ouche, Eure Autres Lieu Musée du verre François Décorchemont Adresse Rue Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche Ville Conches-en-Ouche Departement Eure Lieu Ville Musée du verre François Décorchemont Conches-en-Ouche

Musée du verre François Décorchemont Conches-en-Ouche Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conches-en-ouche/

Démonstration de soufflage de perles de verre au chalumeau Musée du verre François Décorchemont 2023-09-16 was last modified: by Démonstration de soufflage de perles de verre au chalumeau Musée du verre François Décorchemont Musée du verre François Décorchemont 16 septembre 2023 Conches-en-Ouche Musée du verre François Décorchemont Conches-en-Ouche

Conches-en-Ouche Eure