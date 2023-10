Cet évènement est passé Projet « La classe, l’œuvre ! » : présentation du travail des élèves de l’école Jules Ferry Musée du verre François Décorchemont Conches-en-Ouche Catégories d’Évènement: Conches-en-Ouche

Eure Projet « La classe, l’œuvre ! » : présentation du travail des élèves de l’école Jules Ferry Musée du verre François Décorchemont Conches-en-Ouche, 13 mai 2023, Conches-en-Ouche. Projet « La classe, l’œuvre ! » : présentation du travail des élèves de l’école Jules Ferry Samedi 13 mai, 18h00 Musée du verre François Décorchemont Pour la Nuit des Musées, le Musée du Verre François Décorchemont participe à l’évênement La Classe, l’Oeuvre !

À cette occasion, les élèves de moyenne section de l’école Jules Ferry de Conches présenteront leur travail autour d’une oeuvre de François Décorchemont représentant les animaux de la ferme. Musée du verre François Décorchemont 27190 Conches-en-Ouche Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie 02 32 30 90 41 https://museeduverre.fr/fr https://mobile.twitter.com/MuseeduverreFD;https://www.instagram.com/museeduverreconches/;https://www.facebook.com/MuseeduverredeConches/ Créé par la ville de Conches en 1996 pour conserver les rares vitraux en pâte de verre de François Décorchemont (1880 – 1971), dont la prestigieuse carrière a marqué l’histoire de l’art du verre et de celle de la commune, le musée du verre s’est développé au fil des ans dans les différents domaines des arts verriers de la fin du XIXème au début du XXIème siècle. Présence de parking, rampe d’accès et ascenseur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00 © Musée du Verre François Décorchemont Détails Catégories d’Évènement: Conches-en-Ouche, Eure Autres Lieu Musée du verre François Décorchemont Adresse 27190 Conches-en-Ouche Ville Conches-en-Ouche Departement Eure Lieu Ville Musée du verre François Décorchemont Conches-en-Ouche latitude longitude 48.962173;0.941191

Musée du verre François Décorchemont Conches-en-Ouche Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conches-en-ouche/