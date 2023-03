Week-end sous le signe des Métiers d’Art au Musée du Verre François Décorchemont Musée du Verre François Décorchemont, 1 avril 2023, Conches-en-Ouche.

Ce samedi 1er avril, de14h à 18h, venez découvrir l’art du vitrail en compagnie de l’atelier normand Gwen Glass par Gwendoline Guillou, Meilleur Ouvrier de France 2015 et Maître artisan.

Maître verrier depuis de nombreuses années, Gwendoline Guillou met sa créativité et sa connaissance des vitraux au service de l’art.

Passionnée par le verre, sa transparence et ses couleurs, elle perpétue l’art millénaire du vitrail grâce à son savoir-faire et à sa créativité. Dans un style graphique, sobre et raffiné, Gwendoline imagine des pièces qui soulignent la pureté du verre.

Musée du Verre François Décorchemont 25 rue Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

Musée du Verre François Décorchemont Verre

Atelier Gwen Glass©