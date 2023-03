Week-end sous le signe des Métiers d’Art au Musée du Verre François Décorchemont Musée du Verre François Décorchemont Conches-en-Ouche Catégories d’Évènement: Conches-en-Ouche

Eure

Week-end sous le signe des Métiers d’Art au Musée du Verre François Décorchemont Musée du Verre François Décorchemont, 1 avril 2023, Conches-en-Ouche. Week-end sous le signe des Métiers d’Art au Musée du Verre François Décorchemont 1 et 2 avril Musée du Verre François Décorchemont À l’occasion des Journées européennes des Métiers d’Art, venez découvrir le cabinet d’art graphique du Musée du Verre François Décorchemont. Durant près de quarante ans, Thierry de Beaumont a visité les ateliers d’artistes, les salons et les expositions pour couvrir et rendre compte de l’actualité de la création verrière dans les revues d’art. À l’occasion de la donation par sa famille de ses archives, le Musée du Verre François Décorchemont lui rend un hommage, en présentant dans son cabinet d’arts graphiques des portraits de verriers réalisés au cours de sa carrière, qui ont illustré ses articles de presse. Musée du Verre François Décorchemont 25 rue Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://museeduverre.fr/fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mobile.twitter.com/MuseeduverreFD »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/museeduverreconches/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/MuseeduverredeConches/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Musée du Verre François Décorchemont Verre Thierry de Beaumont©

Détails Catégories d’Évènement: Conches-en-Ouche, Eure Autres Lieu Musée du Verre François Décorchemont Adresse 25 rue Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche Ville Conches-en-Ouche Departement Eure Lieu Ville Musée du Verre François Décorchemont Conches-en-Ouche

Musée du Verre François Décorchemont Conches-en-Ouche Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conches-en-ouche/

Week-end sous le signe des Métiers d’Art au Musée du Verre François Décorchemont Musée du Verre François Décorchemont 2023-04-01 was last modified: by Week-end sous le signe des Métiers d’Art au Musée du Verre François Décorchemont Musée du Verre François Décorchemont Musée du Verre François Décorchemont 1 avril 2023 Conches-en-Ouche Musée du verre François Décorchemont Conches-en-Ouche

Conches-en-Ouche Eure