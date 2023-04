Inauguration et présentation du projet La classe l’œuvre autour du Vase à la Carpe d’Émile Gallé Musée du Verre de Meisenthal, 13 mai 2023, Meisenthal.

Inauguration et présentation du projet La classe l’œuvre autour du Vase à la Carpe d’Émile Gallé Samedi 13 mai, 17h00 Musée du Verre de Meisenthal Entrée libre

Les élèves de 3 classes des écoles primaires de Lemberg, Montbronn et Soucht et 3 classes de 6e du Collège La Paraison de Lemberg ont découvert le Vase à la Carpe d’Emile Gallé, œuvre phare du Musée du Verre de Meisenthal. Cette œuvre est le point de départ d’échanges et d’un travail commun avec des artistes.

Chaque plasticien a travaillé avec une classe de primaire et une classe de collège : l’artiste Thomas REBISCHUNG a travaillé avec l’école primaire de Montbronn et les 6ème A de Lemberg à la réalisation de fresques représentant des animaux chimériques ; Mélodie MESLET a introduit ses recherches sur la céramique et la photographie auprès des élèves de l’école élémentaire de Soucht et des 6ème B de Lemberg ; l’illustratrice et artiste papier Elsa MROZIEWICZ a travaillé le kirigami (art japonais de découpe du papier s’apparentant aux illustrations popup) avec les écoliers et collégiens de 6ème C de Lemberg.

Leurs travaux seront exposés dans la salle panoramique, au dessus de la boutique du Site Verrier, ainsi que dans les espaces du musée.

Musée du Verre de Meisenthal place Robert Schuman 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 03 87 96 91 51 http://www.site-verrier-meisenthal.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©Guy Rebmeister – Site Verrier de Meisenthal