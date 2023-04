Exposition temporaire NEW EDGE / DIALOGUES ENTRE VERRE ET PORCELAINE Musée du Verre de Meisenthal Meisenthal Catégories d’évènement: Meisenthal

Moselle

Exposition temporaire NEW EDGE / DIALOGUES ENTRE VERRE ET PORCELAINE Musée du Verre de Meisenthal, 13 mai 2023, Meisenthal. Exposition temporaire NEW EDGE / DIALOGUES ENTRE VERRE ET PORCELAINE Samedi 13 mai, 13h30 Musée du Verre de Meisenthal Gratuit à partir de 17h Depuis 2016, le CIAV collabore avec l’Ecole Nationale Supérieure D’art et de Design de Limoges (au travers de son laboratoire « La Céramique Comme expérience ») dans l’objectif de nourrir des dialogues entre des territoires marqués par des industries relevant des arts du feu et leurs matériaux de prédilection. Dans cette dynamique de recherche qui a mobilisé au sein des ateliers du CIAV, étudiants, résidents, enseignants et artistes, ont été initiées des « interférences constructives » entre le verre et la céramique, tant sur les champs techniques, numériques que créatifs. De ces investigations sont nés de multiples objets et process qui lancent d’innovantes pistes de réflexion, dont les plus marquantes sont présentées dans l’exposition produite en partenariat avec l’ENSA Limoges. Musée du Verre de Meisenthal place Robert Schuman 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 03 87 96 91 51 http://www.site-verrier-meisenthal.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T13:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T13:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Site Verrier de Meisenthal

