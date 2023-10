Frouss Trouille Musée du verre Blangy-sur-Bresle, 27 octobre 2023, Blangy-sur-Bresle.

Blangy-sur-Bresle,Seine-Maritime

Pour clôturer la saison culturelle du Musée du verre de Blangy, la Troupe Du Carcahoux vous donne rendez-vous le vendredi 27 et samedi 28 octobre, de 20h à 23h00 pour deux soirées « Frouss Trouille » suivie d’une soupe à la citrouille ! Tout va de travers au musée … Quel est ce terrible secret qui agite ses murs ?

Des guides, très différents de ceux auxquels vous êtes habitués, vous entraîneront dans une visite inédite et mystérieuse des lieux. Attention, froussards et trouillards s’abstenir !!!

Pour franchir les souterrains du musée ainsi que « les marécages » de l’arboretum, des chaussures adéquates sont recommandées !

Affrontez les forces maléfiques, sorcières et araignées… et régalez-vous ensuite du trésor tant convoité !

Entrée gratuite pour toutes et tous !

Infos : 02 35 94 44 79.

Vendredi 2023-10-27 20:00:00 fin : 2023-10-28 23:00:00. .

Musée du verre Rue du Manoir

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



To close the cultural season at the Musée du verre de Blangy, the Troupe Du Carcahoux invites you to join them on Friday October 27 and Saturday October 28, from 8pm to 11pm for two « Frouss Trouille » evenings followed by pumpkin soup! Everything’s going wrong at the museum… What’s this terrible secret stirring within its walls?

Our guides, very different from those you’re used to, will take you on an original and mysterious tour of the premises. Caution: don’t be a coward!

Appropriate footwear is recommended for traversing the museum’s underground passages and the arboretum’s « swamps »!

Confront evil forces, witches and spiders… and then feast your eyes on the coveted treasure!

Free admission for all!

Info: 02 35 94 44 79

Como colofón a la temporada cultural del museo del vidrio de Blangy, la Troupe Du Carcahoux le invita a participar el viernes 27 y el sábado 28 de octubre, de 20:00 a 23:00 h, en dos veladas de « Frouss Trouille » seguidas de sopa de calabaza Todo va mal en el museo… ¿Qué terrible secreto se esconde entre sus muros?

Nuestros guías, muy diferentes a los que está acostumbrado, le llevarán en un recorrido original y misterioso por el museo. Atención: ¡no sea cobarde!

Se recomienda llevar calzado adecuado para recorrer los pasadizos subterráneos del museo y los « pantanos » del arboreto

Enfréntese a fuerzas malignas, brujas y arañas… ¡y después deléitese con el codiciado tesoro!

Entrada gratuita para todos

Información: 02 35 94 44 79

Zum Abschluss der kulturellen Saison des Glasmuseums in Blangy lädt Sie die Troupe Du Carcahoux am Freitag, den 27. und Samstag, den 28. Oktober von 20.00 bis 23.00 Uhr zu zwei Abenden « Frouss Trouille » mit anschließender Kürbissuppe ein! Im Museum geht alles drunter und drüber … Was ist das für ein schreckliches Geheimnis, das seine Mauern umtreibt?

Führer, die ganz anders sind als die, an die Sie gewöhnt sind, werden Sie auf eine neue und geheimnisvolle Tour durch die Räumlichkeiten mitnehmen. Achtung, keine Angsthasen und Angsthasen!!!

Um die unterirdischen Gänge des Museums sowie die « Sümpfe » des Arboretums zu überwinden, ist geeignetes Schuhwerk empfehlenswert!

Kämpfen Sie gegen böse Mächte, Hexen und Spinnen… und freuen Sie sich dann über den begehrten Schatz!

Freier Eintritt für alle!

Infos: 02 35 94 44 79

Mise à jour le 2023-09-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche