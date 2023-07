Terre de verre en Ribouldingue Musée du verre Blangy-sur-Bresle, 22 juillet 2023, Blangy-sur-Bresle.

Blangy-sur-Bresle,Seine-Maritime

Les 22 et 23 juillet

Terre de verre en Ribouldingue – Terre de verre en Bresle

De 10h à 18h (ou 22h le samedi)

Démonstration de fileurs de verre et ente de créations par les artistes

Exposition et vente d’ouvrages sur le verre et la vallée de la Bresle par leurs auteurs

Sam : Ouverture des portes à 10h

A partir de …

– 11h30 Inauguration de la Ribouldingue – REPAS (Sandwich à la buvette)

– 14h00 festivités en tout genre (histoires, jeux, démonstrations, vente…)

SOIRÉE – REPAS (SAUCISSES AVEC PATATES – BRAISÉES OU SALADES)

– 20h00 concert années 80 par l’orchestre Génération suivi d’un concert rock par le groupe Nothing name

Dimanche : Ouverture des portes à 10h

– 14h00 festivités en tout genre (histoires, jeux, démonstrations, vente…)

– 18h00 clôture de la Ribouldingue

Entrée gratuite – Buvette et restauration sur place

Tarif spécial : 4.00€ pour l’entrée au musée du verre.

Infos : Association Terre de Verre en Bresle – tvbresle@gmail.com (Jules) – 02 35 94 44 79 (Musée).

2023-07-22 10:00:00 fin : 2023-07-22 22:00:00. .

Musée du verre Rue du Manoir

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



July 22nd and 23rd

Terre de verre in Ribouldingue ? Terre de verre in Bresle

10 am to 6 pm (or 10 pm on Saturday)

Demonstration of glass spinning and presentation of creations by artists

Exhibition and sale of books on glass and the Bresle valley by their authors

Sat: Doors open at 10am

From …

– 11:30 Inauguration of the Ribouldingue – MEAL (Sandwich at the refreshment bar)

– 2:00 pm Festivities of all kinds (stories, games, demonstrations, sales…)

EVENING – MEAL (SAUSAGES WITH POTATOES – BRAISED OR SALADS)

– 8:00 pm 80s concert by the Génération orchestra, followed by a rock concert by the group Nothing Name

Sunday: Doors open at 10 a.m

– 2pm all kinds of festivities (stories, games, demonstrations, sales…)

– 6:00 pm closing of the Ribouldingue

Free admission ? Refreshments and food on site

Special rate: 4.00? for admission to the glass museum.

More info Association Terre de Verre en Bresle – tvbresle@gmail.com (Jules) – 02 35 94 44 79 (Museum)

22 y 23 de julio

Tierra de vidrio en Ribouldingue ? Tierra de vidrio en Bresle

De 10:00 a 18:00 h (o 22:00 h el sábado)

Demostración de hilado del vidrio y presentación de creaciones de artistas

Exposición y venta de libros sobre el vidrio y el valle de Bresle por sus autores

Sábado: apertura de puertas a las 10 h

A partir de las …

– 11h30 Inauguración del Ribouldingue – COMIDA (Bocadillo en el bar)

– 14h00 Fiestas de todo tipo (cuentos, juegos, demostraciones, ventas…)

NOCHE – COMIDA (SALCHICHAS CON PATATAS – ESTOFADAS O ENSALADAS)

– 20h00 Concierto de los 80 a cargo de la orquesta Génération seguido de un concierto de rock del grupo Nothing Name

Domingo: apertura de puertas a las 10:00

– 14:00 fiestas de todo tipo (cuentos, juegos, demostraciones, ventas…)

– 18h00 cierre del Ribouldingue

Entrada gratuita Refrescos y comida in situ

Precio especial: 4,00? para la entrada al museo del vidrio.

Más información en Asociación Terre de Verre en Bresle – tvbresle@gmail.com (Jules) – 02 35 94 44 79 (Museo)

Am 22. und 23. Juli

Terre de verre in Ribouldingue? Terre de verre en Bresle (Glasland in Bresle)

Von 10 bis 18 Uhr (oder 22 Uhr am Samstag)

Vorführung von Glasspinnern und Ente der Kreationen durch die Künstler

Ausstellung und Verkauf von Büchern über Glas und das Bresle-Tal durch ihre Autoren

Sa: Öffnung der Türen um 10 Uhr

Ab: …

– 11.30 Uhr Einweihung der Ribouldingue – MAHLZEIT (Sandwich an der Buvette)

– 14.00 Uhr Festlichkeiten aller Art (Geschichten, Spiele, Vorführungen, Verkauf …)

ABEND – ESSEN (WÜRSTCHEN MIT KARTOFFELN – GESCHMORT ODER SALATE)

– 20.00 Uhr Konzert der 80er Jahre mit dem Orchester Génération, gefolgt von einem Rockkonzert der Band Nothing name

Sonntag: Öffnung der Türen um 10 Uhr

– 14.00 Uhr Festlichkeiten aller Art (Geschichten, Spiele, Vorführungen, Verkauf…)

– 18.00 Uhr Abschluss der Ribouldingue

Eintritt frei ? Getränke und Speisen vor Ort

Sonderpreis: 4.00? für den Eintritt ins Glasmuseum.

Infos: Association Terre de Verre en Bresle – tvbresle@gmail.com (Jules) – 02 35 94 44 79 (Museum)

