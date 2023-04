Exposition CORPS d’une jeune artiste Musée du Verre, 1 avril 2023, Blangy-sur-Bresle.

A partir du 1er Avril et jusqu’au 16 Avril 2023, le Musée du verre et la municipalité de Blangy découvrent de nouveaux talents : « zoom sur Juliette FOUQUET » dans la salle d’exposition du Musée du Verre de BLANGY-SUR-BRESLE.

Les œuvres sont visibles du mercredi au dimanche, tous les après-midis de 14h00 à 18h00 dans la salle d’exposition du Manoir de Fontaine (Fermé les lundis et mardis).

2023-04-01 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-16 18:00:00. .

Musée du Verre Rue du Manoir

Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie



From April 1st to April 16th 2023, the Glass Museum and the municipality of Blangy discover new talents : « zoom on Juliette FOUQUET » in the exhibition room of the Glass Museum of BLANGY-SUR-BRESLE.

The works are visible from Wednesday to Sunday, every afternoon from 2:00 pm to 6:00 pm in the exhibition room of the Manoir de Fontaine (Closed on Mondays and Tuesdays)

Del 1 al 16 de abril de 2023, el Museo del Vidrio y el municipio de Blangy descubren nuevos talentos: « zoom sobre Juliette FOUQUET » en la sala de exposiciones del Museo del Vidrio de BLANGY-SUR-BRESLE.

Las obras se pueden ver de miércoles a domingo, todas las tardes de 14:00 a 18:00 en la sala de exposiciones del Manoir de Fontaine (Cerrado los lunes y martes)

Ab dem 1. April bis zum 16. April 2023 entdecken das Glasmuseum und die Gemeinde Blangy neue Talente: « Zoom auf Juliette FOUQUET » im Ausstellungsraum des Glasmuseums in BLANGY-SUR-BRESLE.

Die Werke sind von Mittwoch bis Sonntag, jeden Nachmittag von 14:00 bis 18:00 Uhr im Ausstellungsraum des Manoir de Fontaine zu sehen (Montags und dienstags geschlossen)

Mise à jour le 2023-03-31 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité