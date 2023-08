Conférence : le feu sacré Musée du verre Blangy-sur-Bresle Catégories d’Évènement: Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime Conférence : le feu sacré Musée du verre Blangy-sur-Bresle, 16 septembre 2023, Blangy-sur-Bresle. Conférence : le feu sacré Samedi 16 septembre, 17h00 Musée du verre Durée 1h30. Mr Dreer, historien, présentera son ouvrage « Le feu sacré », commandé par La Glass Vallée en 2022 à l’occassion de l’année du verre. Musée du verre Rue du manoir, 76340 Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie 02 35 94 44 79 Le musée du verre est installé dans le Manoir de Fontaine, bâtisse du XVIe siècle, devenu une ferme au XXe siècle Parking voitures et bus avant le manoir Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00 @LaGlassVallée_FrancisDreer Détails Catégories d’Évènement: Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime Autres Lieu Musée du verre Adresse Rue du manoir, 76340 Blangy-sur-Bresle Ville Blangy-sur-Bresle Departement Seine-Maritime Lieu Ville Musée du verre Blangy-sur-Bresle latitude longitude 49.928803;1.637666

Musée du verre Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blangy-sur-bresle/