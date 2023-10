Démonstration des souffleurs de verre Musée du verre Blangy-sur-Bresle, 13 mai 2023, Blangy-sur-Bresle.

Musée du verre Rue du Manoir, 76340 Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie 02 35 94 44 79 http://www.blangysurbresle.fr/ https://www.facebook.com/MuseeVerreBlangy [{« type »: « email », « value »: « museeduverre@blangysurbresle.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 94 44 79 »}] Inauguré en Juillet 1993, le musée du verre de la vallée de la Bresle est un lieu de mémoire et de transmission de l’histoire verrière, mais aussi un lieu où le contemporain s’épanouit, où l’avenir se construit, où l’on ouvre la route de tous les possibles en matière d’art et d’artisanat verrier.

Sur 400 m² de surface, l’exposition permanente présente les différentes techniques de travail de la terre à pot, les compositions du verre, les différentes techniques de fabrication manuelles, mécaniques et semi-automatiques, la recuisson et l’emballage.

Le musée compte également une collection importante de flacons de parfumerie de luxe provenant des différentes verreries de la Vallée Bresle.

Afin de valoriser la technique du verre soufflé à la canne, deux souffleurs de verre sont présents toute l’année sur le site. Lors des démonstrations quotidiennes, les visiteurs découvrent les gestes des verriers. Les objets fabriqués sur place sont en vente à la boutique.

Tout au long de l’année le Musée du Verre et l’Association de Manoir de Fontaine, proposent des expositions temporaires variées en lien avec le verre : peintures, sculptures, photographies,…

Une exposition permanente d’art contemporain est présentée au premier étage du Manoir de Fontaine, rassemblant une centaine d’œuvres fabriquées par une dizaine d’artistes européens. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:15:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:45:00+02:00

©MuséeduVerreBlangySurBresle