Visite du musée du Vélo Michel Grézaud Musée du Vélo Michel Grézaud Tournus, 16 septembre 2023, Tournus.

Visite du musée du Vélo Michel Grézaud 16 et 17 septembre Musée du Vélo Michel Grézaud Tarif réduit à 3 €, gratuit jusqu’à 10 ans

Venez découvrir le musée du Vélo à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Installé à Tournus où il est ouvert au public depuis 2010, le musée du Vélo Michel Grézaud est sans doute le plus important des musées français exclusivement consacrés au vélo : plus de 200 pièces sont exposées, qui retracent toute l’histoire de la Petite reine, de la sommaire draisienne en bois au sophistiqué vélo de course moderne en fibre de carbone !

Musée du Vélo Michel Grézaud Avenue Maréchal Delattre de Tassigny, 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 07 81 56 13 94 http://www.enviesdevelo.com Depuis 2010, le musée du Vélo Michel Grézaud est installé dans les superbes locaux de l’ancienne féculerie de Tournus. Nous y présentons une collection de près de 200 vélos de leur origine à nos jours en passant par les plus atypiques. Aux dires de nos visiteurs, il s’agit d’une collection unique en France. Notre animation est en cours de finalisation. accès piéton et voiture, parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Musée du Vélo