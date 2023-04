Exposition « André Puech le Peintre-paysan » Musée du Veinazès Lacapelle-del-Fraisse Catégories d’Évènement: Cantal

Lacapelle-del-Fraisse Exposition « André Puech le Peintre-paysan » Musée du Veinazès, 13 mai 2023, Lacapelle-del-Fraisse. Exposition « André Puech le Peintre-paysan » Samedi 13 mai, 18h00 Musée du Veinazès A l’occasion de la Nuit des Musées, les Gens du Veinazès, les Editions Quelque part sur terre… et le Musée du Veinazès s’associent pour la sortie de la monographie de l’artiste André Puech, le Peintre-paysan.

18 heures : Présentation de l’ouvrage.

18 heures 30 : Vernissage de l’exposition André Puech le Peintre-paysan.

Jusqu’à 22 heures : Départ des visites libres ou guidées.

22 heures 30 : Fermeture du musée. Musée du Veinazès 12, rue des Fourmillères 15120 Lacapelle-del-Fraisse Lacapelle-del-Fraisse 15120 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 06 46 41 75 38 https://www.musee-veinazes.com/ https://m.facebook.com/Mus%C3%A9e-du-Veinaz%C3%A8s-209533015725892/ Le musée du Veinazès est un musée de pays évoquant l’histoire du monde rural au 20ème siècle. parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

