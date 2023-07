Un voyage enchanté à travers le monde des jouets : trains miniatures, poupées et jouets Musée du train et du jouet ancien Crastes, 16 septembre 2023, Crastes.

Un voyage enchanté à travers le monde des jouets : trains miniatures, poupées et jouets 16 et 17 septembre Musée du train et du jouet ancien 3 € pour les moins de 16 ans. 4 € pour les plus de 16 ans. Entrée libre. Renseignements : musee.train.jouet@gmail.com

La première partie vous plongera dans l’univers des trains miniatures, avec différents types de locomotives, wagons et des reconstitutions de réseaux ferrés. En écho au passé du site, vous découvrirez ensuite un espace rassemblant du matériel pédagogique et éducatif, comprenant des cubes, des tampons et d’anciens livres d’écriture. Les poupées et leurs accessoires, incontournables et intemporels, auront également une place de choix dans le musée, tout comme les dînettes, les jouets en bois, les jeux de construction et bien d’autres encore…

Musée du train et du jouet ancien Village, 32270 Crastes Crastes 32270 Gers Occitanie Ce musée a ouvert en 2022 dans l’ancienne école de Crastes et est porté par l’association « Aubiet modélisme ». Le public pourra y retrouver des réseaux de train miniatures et une importante collection de jouets anciens, poupées en porcelaine, matériel scolaire et jouets en bois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Office de tourisme Grand Auch Cœur de Gascogne