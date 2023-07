Visite commentée « Côté coulisses » / Réserves de costumes Musée du théâtre forain Artenay, 16 septembre 2023, Artenay.

Visite commentée « Côté coulisses » / Réserves de costumes Samedi 16 septembre, 14h30, 16h30 Musée du théâtre forain Nombre limité de places

Venez découvrir, à travers une visite exceptionnelle, la deuxième collection de costumes de scène de France !

Le musée vous ouvre les porte de ses réserves et vous propose de découvrir une collection exceptionnelle, composée de 3500 costumes et accessoires de scène utilisés par les théâtres itinérants du milieu du XIXe siècle jusqu’à la fin des années 1970.

En petit groupe, vous découvrirez les réserves de costumes et l’atelier de restauration, ainsi que l’important travail de conservation, d’inventaire et de valorisation réalisé par l’équipe du musée depuis plus de 25 ans.

Musée du théâtre forain 6 rue du Paradis 45410 Artenay

Unique en Europe, le Musée du Théâtre Forain propose une promenade à travers quatre siècles d'histoire du théâtre itinérant, sur les pas de Molière, de la commedia dell'arte et des théâtres démontables qui animaient autrefois les campagnes françaises. Dans un lieu magique présentant décors de scène, costumes d'époque et accessoires, les comédiens itinérants entrent une dernière fois en scène pour vous faire découvrir la grande aventure du théâtre forain… Que le spectacle commence !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Musée du Théâtre Forain