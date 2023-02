Déambulation musicale « La Famille Operatti » Musée du Théâtre Forain, 13 mai 2023, Artenay.

Musée du Théâtre Forain, Artenay

02 38 80 09 73 http://www.musee-theatre-forain.fr Dans un lieu magique présentant décors, costumes d’époque et accessoires de scène, le Musée du Théâtre Forain vous invite à découvrir le monde envoûtant des théâtres itinérants qui animaient autrefois les campagnes françaises. Mettez vos pas dans ceux de Molière et partez à la découverte d’une collection unique en Europe, composée de plus de 5000 costumes, décors et accessoires de scène utilisés par les théâtres itinérants du milieu du XIXème siècle jusqu’à la fin des années 1970. © Musée du Théâtre Forain

À l’occasion du lancement de l’expostion temporaire consacrée à l’opérette, chanteurs et musiciens investissent le musée pour une soirée insolite et pleine d’humour !

Suivez les membres de l’espiègle famille Operatti à travers les différentes salles du musée, dans une déambulation originale et pleine d’humour qui vous fera découvrir (ou redécouvrir) quelques-uns des plus grands airs de l’opérette et de la chanson populaire du siècle dernier.

Et il n’est pas impossible que vous soyez vous aussi invités à pousser la chansonnette ou à esquisser quelques pas de danse…

Une soirée festive et haute en couleur, qui enchantera sans nul doute petits et grands !



