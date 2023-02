Visite libre Musée du Théâtre Forain, 13 mai 2023, Artenay.

Visite libre Samedi 13 mai, 19h00 Musée du Théâtre Forain

Entrée libre

Nuit européenne des musées 2023

Musée du Théâtre Forain 6 rue du Paradis, 45410 Artenay, Loiret, Centre-Val de Loire, France Artenay 45410 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 80 09 73 http://www.musee-theatre-forain.fr Dans un lieu magique présentant décors, costumes d’époque et accessoires de scène, le Musée du Théâtre Forain vous invite à découvrir le monde envoûtant des théâtres itinérants qui animaient autrefois les campagnes françaises. Mettez vos pas dans ceux de Molière et partez à la découverte d’une collection unique en Europe, composée de plus de 5000 costumes, décors et accessoires de scène utilisés par les théâtres itinérants du milieu du XIXème siècle jusqu’à la fin des années 1970. © Musée du Théâtre Forain

Poussez les rideaux et partez à la découverte de la formidable histoire des théâtres itinérants qui animaient autrefois les campagnes de France et de Navarre !

Mettez vos pas dans ceux de Molière et partez à la découverte d’une collection unique en Europe, composée de plus de 5000 costumes, décors et accessoires de scène utilisés par les théâtres itinérants du milieu du XIXe siècle jusqu’à la fin des années 1970.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T23:00:00+02:00

© Musée du Théâtre Forain