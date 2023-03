Musique en pièces Musée du textile et de la vie sociale, 1 avril 2023, Fourmies.

L’exposition « Musique en pièces » aura lieu du 31 mars au 29 décembre 2023 au Musée du Textile et de la Vie Sociale de Fourmies. Elle est consacrée à la musique populaire à partir du milieu du XIXe siècle jusqu’à l’entre-deux guerres. Instruments, objets, partitions, iconographies et autres trésors du patrimoine seront présentés. Cette exposition constituée d’objets appartenant à l’Ecomusée de l’Avesnois mais aussi de prêts extérieurs explore les liens entre le monde industriel et la musique populaire dans l’espace public et privé.

A l’occasion du week end d’ouverture de cette exposition et des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’Ecomusée de l’Avesnois propose une programmation riche autour de la musique et de l’artisanat musical.

Tout le week-end, la compagnie de théâtre de rue « Dynamogène » joueront de leurs machines musicales dans les salles du musée. Des spectacles pires que des rêves de gosses….

Le samedi soir, dans l’auditorium du Musée du Textile et de la Vie Sociale, aura lieu la représentation du spectacle des « Chansons dérangées ». (Horaires à déterminer)

« Les chansons dérangées », un spectacle qui propose d’aller ouvrir les portes des « années folles » ! De tout « déranger » en revisitant un répertoire comme l’opérette, l’opéra-comique, ou encore la chanson populaire et patoisante.

Au jeu et au chant, Julie Jacovella, à la création musicale et musique live, Mathieu Boccaren et à l’écriture et mise en scène, Caroline Panzera.

Tout le week end, deux artisans présenteront leur travail de lutherie.

Philippe Heusghem, luthier à Charleroi, spécialisé dans la fabrication, la restauration et l’entretien des instruments du quatuor à cordes.

Benjamin Michaux, passionné, présentera d’anciens instruments qu’il a modernisé, notamment un piano pneumatique des années 1920 jouant de façon automatique avec des cartes perforées maintenant piloté informatiquement.

Enfin, Romain Bricout, musicologue, maître de conférences en « Musique et Nouvelles technologies » à l’Université de Lille, designer sonore et co-fondateur de la société AODYO Instruments, qui conçoit et fabrique des instruments de musique innovants dans les Hauts de France tiendra une conférence le dimanche (Horaire à déterminer).

Cette conférence aura pour objet l’influence des grandes révolutions technologiques sur les pratiques musicales de la fin du XIXe siècle à nos jours.

En marge de la conférence, une démonstration des instruments développés par la société AODYO viendra illustrer le propos. (Instrument à vent électronique : le Sylphyo et un synthétiseur à modélisation physique : l’Anyma Phi).

Musée du textile et de la vie sociale Place Maria Blondeau 59610 Fourmies

Dates et horaires de début et de fin :

2023-04-01 14:00 – 21:00

2023-04-02 14:00 – 18:00

