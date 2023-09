CYCLO-KIOSQUES Musée du textile et de la vie sociale – Ecomusée de l’Avesnois Fourmies, 15 octobre 2023, Fourmies.

CYCLO-KIOSQUES Dimanche 15 octobre, 09h00 Musée du textile et de la vie sociale – Ecomusée de l’Avesnois départ et retour au MTVS – musée du textile et de la vie sociale / 9h – 13h

Tarif d’entrée + 2€ par personne

Accessible à tou-tes à partir de 12 ans

Cyclo-kiosques

A l’occasion des journées nationales de l’architecture et en écho à l’exposition Musiques en pièces, encadré-e par un moniteur et accompagné-e d’un guide, l’Ecomusée de l’Avesnois vous invite à un circuit des kiosques, en vélo,. Au retour, une visite de l’exposition et une pause repas à La pointeuse, l’espace café du musée, sont possibles.

avec l’association EMGObike www.emgobike.fr

Musée du textile et de la vie sociale – Ecomusée de l’Avesnois Place Maria Blondeau 59610 Fourmies Fourmies 59610 Nord Hauts-de-France 03.27.60.66.11 http://www.ecomusee-avesnois.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 60 66 11 »}] [{« link »: « http://www.emgobike.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T13:00:00+02:00

