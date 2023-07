Visites guidées de l’exposition L’entreprise Turpault : une saga choletaise Musée du textile Cholet, 16 septembre 2023, Cholet.

L’entreprise Alexandre Turpault ferme ses portes en 2003. Un véritable choc pour le Choletais, qui voit ainsi son dernier atelier de tissage disparaître. Avec plus de 150 ans d’existence, les établissements Turpault ont laissé une empreinte durable, d’autant que la marque « Alexandre Turpault », synonyme de qualité, est toujours présente dans l’univers du linge de maison.

Ainsi débute l’exposition temporaire que le Musée du Textile et l’AAMTM1 consacrent à l’une des plus célèbres et des plus anciennes entreprises textiles de Cholet.

L’histoire est d’abord humaine puisqu’elle est portée sans interruption, de 1847 à 2003, par les membres d’une même famille. De fortes personnalités se dessinent parmi les dirigeants, dont celle d’Alexandre, le fondateur, républicain convaincu.

Évoquer cette entreprise, c’est aussi raconter une formidable épopée industrielle qui se matérialise par l’intégration de toute la chaîne de production textile et par l’étendue des sites de production. À son apogée, entre les deux guerres, Turpault emploie plus de 2 000 personnes à Cholet et aux alentours.

Enfin, la production d’Alexandre Turpault est essentiellement constituée de linge de maison en lin de grande qualité. À l’occasion de cette exposition, des particuliers ont accepté de confier au musée des pièces exceptionnelles, tissées sur des métiers jacquard, ou brodées à la main, certaines étant destinées à de prestigieux établissements. Une occasion de découvrir le rayonnement de la production choletaise.

Le musée est installé dans une blanchisserie construite en 1881, qui a fonctionné jusqu'en 1940. Son jardin vous invite à découvrir l'utilisation insolite des plantes tinctoriales et à fibres dans l'artisanat et l'industrie textile. Dans un dédale de couleurs, ces espèces végétales vous dévoilent les secrets d'un savoir-faire millénaire. Il propse un panorama riche et vivant de l'industrie textile choletaise. On y trouve les étapes de la fabrication de la fibre au fil et du fil au tissu. Dernier atelier de fabrication mouchoir rouge de Cholet.

