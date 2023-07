Visite libre du musée Musée du textile Cholet, 16 septembre 2023, Cholet.

Visite libre du musée 16 et 17 septembre Musée du textile Entrée libre

Parcourez librement les salles du musée tout au long du week-end.

Le musée du textile et de la mode ouvre ses portes gratuitement tout le week-end pour profiter de cette ancienne usine et de son jardin. C’est aussi l’occasion de découvrir l’exposition temporaire « L’entreprise Turpault : une saga choletaise ».

Musée du textile Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 72 77 22 50 http://www.museedutextile.com Le musée est installé dans une blanchisserie construite en 1881, qui a fonctionné jusqu’en 1940. Son jardin vous invite à découvrir l’utilisation insolite des plantes tinctoriales et à fibres dans l’artisanat et l’industrie textile. Dans un dédale de couleurs, ces espèces végétales vous dévoilent les secrets d’un savoir-faire millénaire. Il propse un panorama riche et vivant de l’industrie textile choletaise. On y trouve les étapes de la fabrication de la fibre au fil et du fil au tissu. Dernier atelier de fabrication mouchoir rouge de Cholet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Agglomération du Choletais