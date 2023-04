Balade des bois au musée Musée du textile Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

Balade des bois au musée Musée du textile, 13 mai 2023, Cholet. Balade des bois au musée Samedi 13 mai, 19h30, 21h00 Musée du textile Sans réservation mais places limitées Par les élèves du Conservatoire du Choletais

La famille des Bois et des élèves des classes théâtre vous invitent à les suivre pour des balades guidées et musicales au sein du musée. Musée du textile Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 72 77 22 50 http://www.museedutextile.com Le Musée du Textile propose un panorama riche et vivant de l’industrie textile choletaise. Les étapes de fabrication de la fibre au fil et du fil au tissu sont dévoilées. Site exceptionnel du patrimoine industriel, le musée est installé dans une ancienne usine de blanchiment, dernier témoin de l’activité textile de la cité du mouchoir. © Musée du textile Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 © Mathilde Richard

