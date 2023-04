Visites guidées de l’exposition « L’entreprise Turpault : une saga choletaise ». Musée du textile Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Visites guidées de l'exposition « L'entreprise Turpault : une saga choletaise ». Samedi 13 mai, 18h30, 22h30 Musée du textile Entrée gratuite Turpault. Une marque, une famille, une entreprise, une épopée industrielle et sociale de plus de cent cinquante ans qui a profondément marqué le territoire du Choletais des XIXe et XXe siècles. L'entreprise, la dernière à avoir tissé à Cholet, a fermé ses portes en 2003, mais elle reste vivante dans la mémoire collective. Alexandre Turpault, c'est aujourd'hui une griffe de linge de maison haut de gamme, majoritairement fabriquée en France. Avant d'être une marque, ce nom est celui d'un homme qui fonde dans le Choletais en 1847 une entreprise moderne de blanchiment et de tissage mécanique. Il produit du linge de maison, des mouchoirs et de la toile, surtout en lin, vendus dans les grands magasins parisiens, ou qui ornent les tables des grands hôtels ou des paquebots. La longévité et le grand nombre de Choletais ayant travaillé pour cette entreprise, contribuent à l'ancrer dans l'histoire industrielle textile. Avec cette exposition, le musée met ainsi en valeur cette entreprise, cette marque et toute son histoire. Musée du textile Rue du Docteur Roux, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France Le Musée du Textile propose un panorama riche et vivant de l'industrie textile choletaise. Les étapes de fabrication de la fibre au fil et du fil au tissu sont dévoilées. Site exceptionnel du patrimoine industriel, le musée est installé dans une ancienne usine de blanchiment, dernier témoin de l'activité textile de la cité du mouchoir.

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T22:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00 © Musées de Cholet

