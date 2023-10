Le Musée du Terroir est ouvert pendant les vacances! Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq, 23 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Le Musée du Terroir est ouvert pendant les vacances! 23 octobre – 2 novembre Musée du Terroir Tarif entrée du musée 4€ (2€ réduit) ; Tarif entrée du musée + visite guidée : 5€ (4€ réduit)

Pendant les vacances de Toussaint, le Musée du Terroir est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h avec un atelier gaufres à la cassonade selon une recette traditionnelle, compris dans le billet d’entrée.

Visite guidée sur réservation le mercredi 25 ocotobre à 15h.

les autres jours, le musée peut se visiter librement ou avec un audioguide.

Atelier gaufre

Le musée vous propose de confectionner vous-même votre gaufre à la cassonade selon une recette traditionnelle. Un atelier à partager et à déguster en famille! (sans réservation)

Visite guidée

Une visite guidée est organisée le mercredi 25 ocotobre à 15h sur réservation : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/visite-guidee-1

Installé dans une ferme à cour carrée au cœur d’Annappes, le Musée du Terroir évoque la vie d’avant la société de consommation. Une époque où le développement durable, le faire soi-même faisaient partie du quotidien.

Le musée reconstitue la vie quotidienne des habitants du Nord au début du 20ème siècle dans des pièces comme la chambre, la cuisine ou l’école. Il évoque aussi les métiers anciens comme le sabotier, le cordonnier ou le forgeron.

Stages

Nous proposons des stages pour enfants et familles pendant les deux semaines. Retrouvez la prgrammatino ici : https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/agenda-du-musee-du-terroir?oaq%5Btags%5D%5B0%5D=formation

Le 1er novembre

Le Musée du Terroir est ouvert mercredi 1er novembre de 14h30 à 17h30 avec un atelier d’écriture à la plume compris dans le billet d’entrée, sans réservation.

Porte-plume, buvard, pleins et déliés…Venez vous initier ou redécouvrir l’écriture à la plume dans notre atelier ouvert à tous!

Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Annappes Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d'une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d'autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d'Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

