Spectacle au Musée du Terroir : Expédition au poil Musée du terroir Villeneuve-d’Ascq, 17 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Spectacle au Musée du Terroir : Expédition au poil Dimanche 17 septembre, 15h00, 17h30 Musée du terroir Entrée libre, sans inscription

Dimanche 17 septembre à 15h et 17h30, le Musée du Terroir propose le spectacle Expédition au Poil – durée 50 min- A partir de 3 ans.

L’avion « Le Pélican » doit décoller! Alors que vient l’heure de ranger les valises pour le pilote William Eagles et son acolyte Émile Zollimonde, les deux aventuriers semblent avoir perdu une chose très importante à leurs yeux. La seule solution reste de se remémorer leur voyage et fouiller leur paquetage. Mais cela n’est pas sans risque…

« Expédition au poil ! » est un spectacle familial. Il propose un voyage dans l’imaginaire grâce à nos sept marionnettes toutes plus farfelues les unes que les autres. Un spectacle rempli d’interactions, de surprises musicales et d’humour.

Musée du terroir 12 Carrière Delporte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir Avec ses intérieurs reconstitués (chambre, cuisine, école), ses ateliers (confection de gaufres, forge, bourellerie), ses commerces (épicerie, boucherie, quincaillerie) et son estaminet avec des jeux traditionnels, le musée du terroir, installé dans une belle ferme à cour carrée construite en rouges barres, vous invite à découvrir la vie rurale de la région lilloise du XIXème siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:50:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:20:00+02:00

Cie Combin Arts