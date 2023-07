Ateliers au Musée du Terroir Musée du terroir Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h30, le Musée du Terroir propose des ateliers our tous les âges! – Apprenez à faire de la pâte à modeler avec Cathy des Ateliers DIY

– Stand d’herboristerie pour tout apprendre sur les bienfaits des plantes de nos jardins

– Atelier confection (et dégustation !) de gaufre à la cassonade selon une recette traditionnelle de notre région.

Musée du terroir
12 Carrière Delporte 59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq

Avec ses intérieurs reconstitués (chambre, cuisine, école), ses ateliers (confection de gaufres, forge, bourellerie), ses commerces (épicerie, boucherie, quincaillerie) et son estaminet avec des jeux traditionnels, le musée du terroir, installé dans une belle ferme à cour carrée construite en rouges barres, vous invite à découvrir la vie rurale de la région lilloise du XIXème siècle.

