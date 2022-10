Stage de vacances parent/enfant : Atelier DIY et éco-responsable Musée du Terroir, 26 octobre 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Stage de vacances parent/enfant : Atelier DIY et éco-responsable Mercredi 26 octobre, 13h30 Musée du Terroir

Sur inscription 10€ (8€ réduit)

Musée du Terroir 12 carrière Delporte – 59650 Villeneuve d’Ascq Annappes Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle. Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations.

Mercredi 26 octobre de 13h30 à 17h, le Musée du Terroir propose un stage en duo parent/enfant. Pour réapprendre des recettes et des techniques éco-responsables, comme nos arrière-grands-parents!

Le stage comprte 3 ateliers encadrés par les Ateliers DIY :

Tawashi :

Apprenez à réaliser une éponge éternelle et écologique. Originaire du Japon, le tawashi à une durée de vie très longue et est faite à partir de matériaux de récup’. Son plus : elle se lave en machine!

Dentifrice pâte :

Vous allez trouver votre bonheur avec ce dentifrice qui conviendra à toute la famille. Plusieurs saveurs au choix (selon disponibilité). Son avantage? Un flacon airless* (sans air) réutilisable à l’infini!

Savon :

Sans palme, la base Melt & Pour sert de base à la réalisation de savon tout doux! Et avec un jouet à l’intérieur, des paillettes, de la couleur et des odeurs, c’est tellement plus rigolo!

A la fin de l’atelier, le goûter sur place est proposé par le musée.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T13:30:00+02:00

2022-10-26T17:00:00+02:00

Ateliers DIY