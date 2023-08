Visite guidée de l’exposition « La Grande Mademoiselle » Musée du Temps Besançon, 17 septembre 2023, Besançon.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée d’une heure de l’exposition temporaire « La Grande Mademoiselle » par Fanny Michon, médiatrice culturelle (dernier jour pour voir l’exposition !).

Partez à la rencontre de Marie-Lucie Cornillot, figure centrale et incontournable de la vie culturelle et patrimoniale bisontine d’après-guerre, femme engagée dans son métier, figure de proue d’une féminisation toujours plus grande des postes de direction dans les musées français et à l’étranger. Découvrez comment, grâce à sa volonté, à sa persévérance et aux soutiens qu’elle a su mobiliser, elle sera le véritable artisan de la transformation du palais Granvelle en lieu patrimonial et vitrine touristique : préfiguration d’un musée d’horlogerie, installation d’un musée historique comtois, etc.

Départ à l’accueil du musée.

