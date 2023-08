Verdi remix Musée du Temps Besançon, 16 septembre 2023, Besançon.

Verdi remix Samedi 16 septembre, 16h00, 17h00 Musée du Temps Accès libre

Assistez au concert « Verdi remix », par Le Mirifique Orchestra à l’occasion du Festival de musique de Besançon.

Unique, inclassable, multiple, Le Mirifique Orchestra est un ensemble de musiciens issus de grands orchestres français et d’autres horizons. À la fois orchestre de kiosque et big band, petite harmonie et orchestre symphonique, il rend hommage à Verdi, grand compositeur italien.

Dans ce projet, les transcriptions de la musique de Verdi sont réalisées par Alban Darche, jazzman, saxophoniste, compositeur et arrangeur au langage moderne, virtuose et cinématographiques.

Les célèbres mélodies des opéras de Verdi sont bien présentes dans ce programme mais elles sont ici le point de départ de digressions musicales poétiques, jubilatoires et virtuoses.

Rendez-vous dans la cour du palais Granvelle.

Musée du Temps 96 Grande Rue 25000 Besançon Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 81 50 http://www.besancon.fr/museedutemps [{« type »: « link », « value »: « https://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/museedutemps://vosdemarches.grandbesancon.fr/billetterie/index/index/idcat/10/v/2 »}] À la fois musée d’histoire, musée d’horlogerie et musée de science, le musée du Temps est avant tout un lieu où dialoguent le temps du monde, le temps de la ville et le temps des hommes. Installé depuis 2002 dans un monument historique, le palais Granvelle, le musée du Temps rend hommage à l’histoire et à la tradition horlogère de Besançon. Nicolas Perrenot de Granvelle, premier conseiller d’État et garde des Sceaux de l’empereur Charles Quint, choisit de construire au cœur de la boucle bisontine une demeure prestigieuse. La construction commence en 1533 et se termine pour le gros œuvre en 1542 avec l’érection d’une tour percée d’un passage voûté au-dessus de la ruelle des Carmes. Tout au long de sa carrière, Nicolas de Granvelle réunit des collections de tableaux et d’antiques auxquelles s’ajoutera la bibliothèque de son fils Antoine, cardinal et conseiller de Philippe II d’Espagne. Cet ensemble prestigieux constitue le fonds primitif du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et celui de la Bibliothèque municipale. parc de stationnement (payant, derrière le musée, Granvelle), bus arrêt Granvelle ou Saint-Maurice.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

© Festival de musique