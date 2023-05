Money, Money, Money – Présentation de la collection de billets de “nécessité” de la Première Guerre mondiale datant de 1914 à 1924 Musée du temps Besançon Catégories d’Évènement: Besançon

Money, Money, Money – Présentation de la collection de billets de "nécessité" de la Première Guerre mondiale datant de 1914 à 1924

Musée du temps, Besançon

Samedi 13 mai 2023, 20h30, 22h30

Présentation de la collection de billets de "nécessité" de la Première Guerre mondiale datant de 1914 à 1924 provenant du legs de l'avocat et collectionneur Charles Clerc (1883, Lure – 1948, Paris), par Baptiste Brasleret, chargé de récolement.

Revivez les événements de la Grande Guerre à travers la collection de plus de 4000 billets de "nécessité". Vous retrouverez de nombreux exemples de la région, de la France et du monde entier. La mise en valeur de cette riche collection témoigne du travail essentiel d'inventaire des collections (récolement) permettant une meilleure mise en valeur des œuvres en réserve.

Départs à 20h30 et 22h30 à l'accueil du musée du Temps
Durée : 45 minutes

Musée du temps
96 Grande Rue, 25000 Besançon

Installé depuis 2002 dans un monument historique, le palais Granvelle, le musée du Temps rend hommage à l'histoire et à la tradition horlogère de Besançon.

