Atelier avec Claire Scofield Musée du Tabac Bergerac, 9 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Pour le dernier mois de son exposition au musée du Tabac, Claire Scofield propose de découvrir ou approfondir la technique du monotype.

A partir de 12 ans..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:30:00. .

Musée du Tabac Place du Feu

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For the final month of her exhibition at the Musée du Tabac, Claire Scofield offers visitors the chance to discover or deepen their understanding of the monotype technique.

Ages 12 and up.

Durante el último mes de su exposición en el Musée du Tabac, Claire Scofield ofrece a los visitantes la oportunidad de descubrir o aprender más sobre la técnica del monotipo.

A partir de 12 años.

Für den letzten Monat ihrer Ausstellung im Musée du Tabac bietet Claire Scofield die Möglichkeit, die Technik der Monotypie zu entdecken oder zu vertiefen.

Ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides