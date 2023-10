Atelier pour artistes en herbe : stop aux soucis Musée du Tabac Bergerac, 18 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Au Guatemala, les enfants ont pour tradition de fabriquer de petites poupées à glisser sous leurs oreillers pour capturer leurs soucis… Détournons ensemble une boîte et ses allumettes pour créer une petite poupée-tracas traditionnelle !

Pour enfants de 6 à 10 ans

Réservation au 05 53 63 04 13.

Musée du Tabac Place du Feu

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In Guatemala, children traditionally make little dolls to slip under their pillows to capture their worries… Together, let’s take a box and its matches and create a traditional little Tracas doll!

For children aged 6 to 10

Book on 05 53 63 04 13

En Guatemala, los niños fabrican tradicionalmente muñequitos para meter debajo de la almohada y plasmar sus preocupaciones… Tomemos juntos una caja y sus cerillas y creemos un muñequito tradicional de Tracas

Para niños de 6 a 10 años

Reserva en el 05 53 63 04 13

In Guatemala ist es Tradition, dass Kinder kleine Puppen basteln, die sie unter ihre Kopfkissen stecken, um ihre Sorgen einzufangen… Lassen Sie uns gemeinsam eine Schachtel und ihre Streichhölzer zweckentfremden, um eine kleine traditionelle Tracas-Puppe herzustellen!

Für Kinder von 6 bis 10 Jahren

Reservierung unter 05 53 63 04 13

