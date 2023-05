L’oeuvre du café : spécial street art Musée du Tabac Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne L’oeuvre du café : spécial street art Musée du Tabac, 13 juin 2023, Bergerac. Bergerac,Dordogne Partez à la découverte des nouvelles fresques de street art, réalisées pendant le festival Art Tak du 18 au 20 mai. Gratuit | Réservation conseillée au 05 53 63 04 13.

Musée du Tabac Place du feu

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

