Nocturne au musée Musée du tabac, 13 mai 2023, Bergerac. Nocturne au musée Samedi 13 mai, 19h00 Musée du tabac Entrée libre Profitez de cette douce soirée pour accéder gratuitement au musée du Tabac et découvrez les objets emblématiques des collections par un accompagnement guidé.

Les plus jeunes trouveront un livret-jeu pour accompagner leurs parents.

Bienvenue ! Musée du tabac Place du feu, 24100, Bergerac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 63 04 13 http://www.la-cab.fr/culture-loisirs/mus Depuis 60 ans, le Musée du Tabac, seul en France, réunit des collections exceptionnelles racontant 3 000 ans d’histoire des civilisations à travers celle d’une plante au destin singulier. D’Amérique en Afrique, d’Europe en Asie et en Extrême Orient, elle a traversé tous les continents et l’homme l’a consommée de multiples manières créant des objets qui reflètent son savoir faire, son imagination et sa créativité. Botanique, ethnologie, médecine, artisanat, histoire des peuples : rien d’humain n’est étranger à ce musée devenu une référence internationale dans son domaine. © Musée du tabac A pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Ville de Bergerac

