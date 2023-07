Visite guidée du Musée du ski ancien Musée du ski ancien La Chapelle-d’Abondance, 16 septembre 2023, La Chapelle-d'Abondance.

16 et 17 septembre Musée du ski ancien Sur inscription à l'office e tourisme de La Chapelle d'Abondance

Dans une ferme du XVIIIe siècle, découvrez une étonnante collection de skis anciens illustrant l’arrivée et le développement des sports d’hiver en vallée d’Abondance. Découvrez également une ancienne ferme regorgeant d’innombrables objets d’époques tous plus intéressants les uns que les autres.

Payant : 4€

Musée du ski ancien 74360 ville du nant, la chapelle d’abondance La Chapelle-d’Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 73 51 41 [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 73 51 41 »}] Cette ferme du XVIIIe siècle n’a que très peu été modifiée jusqu’à aujourd’hui. Sa visite permet de remonter le temps et de découvrir comment les gens de la vallée d’Abondance vivaient autrefois dans les différentes pièces de la maison, mais aussi avec le mobilier et les objets anciens.

Également à l’intérieur, un petit musée du ski ancien illustrant l’arrivée et le développement des sports d’hiver en vallée d’Abondance. parking en face de la chapelle Saint-Jacques au centre du hameau de La Ville du Nant. Sur visite guidée uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

©Mairie de La Chapelle d’Abondance