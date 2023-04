Danse folklorique de l’Inde Musée du sel Saint-Leu Catégorie d’évènement: Saint-Leu

Danse folklorique de l’Inde Musée du sel, 13 mai 2023, Saint-Leu. Danse folklorique de l’Inde Samedi 13 mai, 19h30, 20h45 Musée du sel Danse folklorique de l’Inde Musée du sel 25, pointe au sel les Bas, Saint-Leu, Réunion, La Réunion Saint-Leu 97436 La Réunion http://www.cg974.fr/culture/musee-sel Espace exceptionnel, propriété du Conservatoire du Littoral, la Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l’on fabrique du sel à La Réunion. Le Musée du sel, géré par le Conseil Général de la Réunion est installé dans l’ancien magasin qui servait autrefois de stockage pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins d’évaporation de l’eau de mer Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:45:00+02:00

2023-05-13T18:45:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00 ©association Pondy Superstar’s

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Leu Autres Lieu Musée du sel Adresse 25, pointe au sel les Bas, Saint-Leu, Réunion, La Réunion Ville Saint-Leu Age max 99 Lieu Ville Musée du sel Saint-Leu

Musée du sel Saint-Leu https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leu/

Danse folklorique de l’Inde Musée du sel 2023-05-13 was last modified: by Danse folklorique de l’Inde Musée du sel Musée du sel 13 mai 2023 Musée du sel Saint-Leu Saint-Leu

Saint-Leu