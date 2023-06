TEMOIGNAGE D’HISTOIRE: MARSAL, L’EPOPEE DE L’OR BLANC Musée du Sel Porte de France Marsal, 18 juin 2023, Marsal.

Marsal,Moselle

Ce dimanche 18 juin, le Musée du Sel vous propose de découvrir le film Marsal, l’épopée de l’Or Blanc, diffusé en continu dans son espace pédagogique ! Grâce à ce film, vous aurez l’occasion de retrouver sur grand écran : Laurent Olivier, l’archéologue venu faire des fouilles à Marsal dès le début des années 2000. Profitez-en pour visionner le film en complément de votre visite !. Tout public

Dimanche 2023-06-18 à 09:30:00 ; fin : 2023-06-18 12:30:00. 5 EUR.

Musée du Sel Porte de France

Marsal 57630 Moselle Grand Est



This Sunday, June 18, the Musée du Sel invites you to discover the film Marsal, l’épopée de l’Or Blanc, shown continuously in its educational area! Thanks to this film, you’ll have the opportunity to meet Laurent Olivier, the archaeologist who came to Marsal to carry out excavations in the early 2000s. Take the opportunity to watch the film as a complement to your visit!

Este domingo 18 de junio, el Musée du Sel le invita a descubrir la película Marsal, l’épopée de l’Or Blanc (Marsal, la epopeya del oro blanco), que se proyecta ininterrumpidamente en su espacio pedagógico La película le ofrece la oportunidad de conocer a Laurent Olivier, el arqueólogo que vino a Marsal a realizar excavaciones a principios de la década de 2000. Aproveche la oportunidad de ver la película como complemento a su visita

An diesem Sonntag, dem 18. Juni, bietet Ihnen das Musée du Sel die Möglichkeit, den Film Marsal, l’épopée de l’Or Blanc (Marsal, das Epos des weißen Goldes) zu sehen, der in seinem pädagogischen Bereich ununterbrochen ausgestrahlt wird! Dank dieses Films haben Sie die Gelegenheit, Laurent Olivier, den Archäologen, der Anfang der 2000er Jahre nach Marsal kam, um Ausgrabungen durchzuführen, auf der großen Leinwand wiederzusehen. Nutzen Sie die Gelegenheit, den Film als Ergänzung zu Ihrem Besuch anzuschauen!

Mise à jour le 2023-06-01 par OT DU PAYS SAULNOIS