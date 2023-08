Atelier « Connaissances et utilisation des plantes médicinales » avec Charles Saint-Omer Musée du sel Piton Saint-Leu Catégories d’Évènement: La Réunion

Piton Saint-Leu Atelier « Connaissances et utilisation des plantes médicinales » avec Charles Saint-Omer Musée du sel Piton Saint-Leu, 17 septembre 2023, Piton Saint-Leu. Atelier « Connaissances et utilisation des plantes médicinales » avec Charles Saint-Omer Dimanche 17 septembre, 15h00 Musée du sel Places limitées à 15. Atelier de présentation et de dégustation des plantes médicinales de La Réunion. Musée du sel 25, Pointe au Sel-les-Bas, 97436 Saint-Leu Piton Saint-Leu La Réunion La Réunion 02 62 34 67 00 http://www.cg974.fr/culture/musee-sel Site exceptionnel classé au titre de la loi de 1930, la Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l’on récolte du sel dans l’île. Le musée du sel est installé dans l’ancien magasin qui servait autrefois de stockage pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins d’évaporation de l’eau de mer. Route nationale (N1a) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

