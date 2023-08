Balade spectacle et conte « si ti wa mon péyi » avec Balades créatives Musée du sel Piton Saint-Leu Catégories d’Évènement: La Réunion

Piton Saint-Leu Balade spectacle et conte « si ti wa mon péyi » avec Balades créatives Musée du sel Piton Saint-Leu, 16 septembre 2023, Piton Saint-Leu. Balade spectacle et conte « si ti wa mon péyi » avec Balades créatives Samedi 16 septembre, 15h00 Musée du sel Places limitées à 30. Balade spectacle et conte « si ti wa mon péyi » avec Balades créatives : Pousawar (Synopsis): A ! Si lavé kri amwin Charles… Charles konm lo zénéral domi-sapo 1m93.

Anfin sof, lé lèr pou mwin rakont azot koman bann zwazo Péyi-Mélanz la rézisté pou pa kos

èk Péyi-Déor. Mé sa zistwar sa. Ma rakont mon vré zistwar, vomié. Zistwar in gran vwayaz

dopi mon kartié trou bébèt Brafizi, ziska in swadizan zizit Péyi-Déor, in désèrtin Bimidom-Dobré lo rod fé rèv amwin. Biyé alé san rotour.

Na sitèlman zafèr zot la pa di, zordi i fo mi di !

I tonm byin, nou lé santié Ravnal, l’arbre du voyageur… Musée du sel 25, Pointe au Sel-les-Bas, 97436 Saint-Leu Piton Saint-Leu La Réunion La Réunion 02 62 34 67 00 http://www.cg974.fr/culture/musee-sel Site exceptionnel classé au titre de la loi de 1930, la Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l’on récolte du sel dans l’île. Le musée du sel est installé dans l’ancien magasin qui servait autrefois de stockage pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins d’évaporation de l’eau de mer. Route nationale (N1a) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00 Guy ANCEL Détails Catégories d’Évènement: La Réunion, Piton Saint-Leu Autres Lieu Musée du sel Adresse 25, Pointe au Sel-les-Bas, 97436 Saint-Leu Ville Piton Saint-Leu Departement La Réunion Lieu Ville Musée du sel Piton Saint-Leu latitude longitude -21.203173;55.282391

Musée du sel Piton Saint-Leu La Réunion https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/piton saint-leu/