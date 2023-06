Découvrez l’histoire du sel et des traditions Béarnaises Musée du sel et des traditions béarnaises Salies-de-Béarn, 16 septembre 2023, Salies-de-Béarn.

16 et 17 septembre

Découvrez l’histoire du sel et de la ville de Salies-de-Béarn.

La visite du musée du sel et des traditions béarnaises est l’occasion de découvrir l’ensemble des collections qui retracent plus de 4 000 ans d’histoire.

À travers la découverte de l’origine du sel, les découvertes archéologiques, l’histoire des Part-Prenants, ou encore le thermalisme du XIXe siècle ; le musée du sel propose un parcours de visite ludique et intuitif.

Agrémenté de cartels précis pour permettre une visite en complète autonomie, le musée du sel dispose également de l’aide de nouvelles technologies (bornes interactives, films, vidéo projection, etc.) pour mettre en avant les collections.

Musée du sel et des traditions béarnaises 14 rue des puits salants, 64270 Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 65 84 98 http://www.museedusel64.fr Au coeur d’une typique maison béarnaise, la fabuleuse histoire de Salies-de-Béarn et de ses sources salées vous est racontée ! Des origines des Pyrénées à nos jours, vous pouvez découvrir comment le sel a façonné la ville et contribué à son essor.

Le sel à Salies, c’est la colonne vertébrale de l’histoire de cette petite cité béarnaise, station thermale et touristique située entre Biarritz et Lourdes.

Plusieurs espaces de visites répartis sur 3 niveaux vous sont présentés, créant une visite ludique et expressive pour tous les publics.

