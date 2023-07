EXPOSITION PHOTOS ANIMALIERES – MICHEL QUIOT Musée du Sabot Albaret-le-Comtal, 15 juillet 2023, Albaret-le-Comtal.

Albaret-le-Comtal,Lozère

EXPOSITION Photos Animalières de Michel QUIOT au Musée du Sabot à Albaret le Comtal.

« Les rapaces en Lozère »

Entrée libre le samedi de 15h à 18h.

Ouverture possible sur rendez-vous au 06 19 74 10 12

2023-07-15 fin : 2023-07-15 18:00:00. EUR.

Musée du Sabot

Albaret-le-Comtal 48310 Lozère Occitanie



Animal Photography EXHIBITION by Michel QUIOT at the Musée du Sabot in Albaret le Comtal.

« Raptors in Lozère »

Free admission on Saturday from 3pm to 6pm.

Open by appointment on 06 19 74 10 12

Exposición de fotografía de animales de Michel QUIOT en el Museo del Sabot de Albaret le Comtal.

« Aves rapaces en Lozère

Entrada gratuita los sábados de 15:00 a 18:00 h.

Abierto con cita previa en el 06 19 74 10 12

AUSSTELLUNG Tierfotos von Michel QUIOT im Musée du Sabot in Albaret le Comtal.

« Die Raubvögel in der Lozère »

Freier Eintritt am Samstag von 15 bis 18 Uhr.

Öffnungszeiten nach Vereinbarung unter 06 19 74 10 12 möglich

