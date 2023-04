Comme un écolier il y a 100 ans Musée du Revermont, 13 mai 2023, Treffort-Cuisiat.

Comme un écolier il y a 100 ans Samedi 13 mai, 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 Musée du Revermont Entrée libre

Pour cette Nuit des musées, le musée du Revermont vous attend nombreux pour une aventure hors du temps !

Dans une ambiance chaleureuse et théâtrale, prenez place sur les bancs de la salle de classe de l’école de Jules Ferry pour une immersion totale. Vous pourrez découvrir pour les plus jeunes, les consignes à respecter, les leçons enseignées autrefois et pour les plus anciens d’entre-nous, vous replongez délicieusement dans cette époque. Attention blouses, récompenses et bonnet d’âne sont également au rendez-vous !

Afin de vous offrir un moment de sérénité artistique, participez à notre atelier d’écriture et essayez-vous à écrire à la plume. Pas toujours facile avec ces instruments que nous n’utilisons plus, mais quel plaisir quand on y arrive. La calligraphie est un art en soi !

Musée du Revermont 40 rue Principale, 01370 Cuisiat Treffort-Cuisiat 01370 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 51 32 42 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-revermont/n:811 Installé dans l’ancienne mairie-école du village, le musée développe les thèmes du territoire du Revermont et de ses fortes mutations au cours des 2 siècles derniers. La salle de classe des garçons a été reconstituée comme au temps de Jules Ferry. Le musée comprend également un jardin conservatoire où sont abordés la biodiversité, la transmission et les savoir-faire.

© M. Monneret