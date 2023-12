Formation thématique « Frontières ? » Musée du Quai Branly – Jacques Chirac Paris, 13 mars 2024 09:00, Paris.

Formation thématique « Frontières ? » Mercredi 13 mars 2024, 10h00 Musée du Quai Branly – Jacques Chirac Gratuit

La frontière est multiple : géopolitique, sociale, culturelle, esthétique… Elle peut aussi bien représenter une limite entre les hommes et leurs territoires, qu’une mise en relation, un lieu de contact entre les sociétés et les cultures. Cette visite thématique est à la fois une nouvelle découverte des collections du musée et une occasion de réflexion et débat.

Musée du Quai Branly – Jacques Chirac 37 Quai Jacques Chirac, 75007 Paris Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Île-de-France 01 56 61 53 50 https://www.quaibranly.fr/fr/si-vous-etes/relais-du-champ-social [{« type »: « email », « value »: « reservations@quaibranly.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 56 61 71 72 »}] Musée des arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques

2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T11:30:00+01:00

