Goûter pédagogique Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Goûter pédagogique La recherche de provenance et les restitutions Mercredi 31 janvier, 14h30 Musée du quai Branly – Jacques Chirac Gratuit sur inscription préalable, par téléphone uniquement au 01 56 61 71 72 (du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h).

La recherche de provenance et les restitutions.

Le temps d’un après-midi, venez explorer avec l’équipe de médiation du musée, les activités et les ressources permettant de travailler avec vos élèves, la question de la recherche de provenance et les restitutions des collections du musée du quai Branly-Jacques Chirac.

Après la visite guidée « Histoire des collections », un temps convivial en salle sera dédié aux ressources.

Il s’agira de faire le bilan des recherches menées sur l’histoire des collections conservées au musée du quai Branly – Jacques Chirac et d’en présenter les perspectives. Cette politique de recherche,qui donne lieu a des partenariats scientifiques avec les pays et les communautés d’origine des collections, nourrit la programmation culturelle du musée (collections permanentes, expositions,conférences et colloques)

Masque-Coiffe, Vanuatu, début du XXe siècle ©musée du quai Branly- Jacques Chirac, photo Patrick Gries