Visite préparatoire de l’exposition « Visions chamaniques. Arts de l’ayahuasca en Amazonie péruvienne » Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Visite préparatoire de l’exposition « Visions chamaniques. Arts de l’ayahuasca en Amazonie péruvienne » Jeudi 16 novembre, 18h30 Musée du quai Branly – Jacques Chirac Gratuit pour tous les enseignants sur inscription préalable : réservez au 01 56 61 71 72 (du lundi au vendredi, 9h30 à 17h) ou par mail à reservations@quaibranly.fr. Les inscriptions sont individuelles.

Découvrez tous les secrets de l’exposition « Visions chamaniques. Arts de l’ayahuasca en Amazonie péruvienne » le jeudi 16 novembre à 18h30 afin de préparer au mieux votre venue avec votre classe.

De l’iconographie géométrique et raffinée des Shipibos-Konibos aux productions littéraires (William S. Burroughs, Allen Ginsberg) et audiovisuelles (Jan Kounen) des 20ème et 21ème siècles, elle offre une véritable plongée dans un art sous influence.

Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 PARIS Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservations@quaibranly.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 56 61 71 72 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

Affiche de l’exposition « Visions chamaniques. Arts de l’ayahuasca en Amazonie péruvienne » ©musée du quai Branly – Jacques Chirac.