Le musée se met à l’heure olympique ! Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Le musée se met à l’heure olympique ! 16 et 17 septembre Musée du quai Branly – Jacques Chirac Gratuit, sur retrait de contremarques sur place le jour même et dans la limite des places disponibles.

Chaque jour (samedi 16 et dimanche 17 septembre) deux visites gratuites seront proposées :

/ Visite « En piste pour les jeux », à 15h accessibles aux familles, dès 6 ans

/ Visite « Parcours 2024 », à 17h, tout public, à partir de 12 ans

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du musée sous un angle inédit, à travers le Parcours 2024, une sélection de 9 œuvres d’Océanie, d’Asie, d’Afrique et des Amériques, liées à des activités physiques ou pratiques sportives.

Pour l’occasion, le musée présente, par ailleurs, Les lutteurs, une œuvre exceptionnelle du sculpteur sénégalais, Ousmane Sow.

Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France 01 56 61 70 00 http://www.quaibranly.fr/fr/ Situé en bord de Seine, au pied de la tour Eiffel, le musée du quai Branly – Jacques Chirac s’attache à donner la pleine mesure de l’importance des Arts et Civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, à la croisée d’influences culturelles, religieuses et historiques multiples. Dans ce lieu de dialogue scientifique et artistique, expositions, spectacles, conférences, ateliers, projections rythment la programmation culturelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Xavier Pierre