Cinéma au musée du quai Branly – Jacques Chirac Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris, 13 mai 2023, Paris.

Cinéma au musée du quai Branly – Jacques Chirac Samedi 13 mai, 19h00, 21h00 Musée du quai Branly – Jacques Chirac Accès libre et gratuit de 18h jusqu’à minuit, activités gratuites dans la limite des places disponibles.

À l’occasion de l’exposition « Songlines. Chant des pistes du désert australien », le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose une découverte du cinéma aborigène contemporain, à travers une sélection de huit films, fictions, documentaires et courts métrages.

A 19h : projection de Kungka Kunpu (4 mn) et BRAN NUE DAE (1h28)

A 21h : GOLDSTONE (1h50)

Infos pratiques :

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly 75007 Paris Paris 75007 Paris Île-de-France 01 56 61 70 00 http://www.quaibranly.fr https://www.facebook.com/museeduquaibranlyjacqueschirac;https://twitter.com/quaibranly;https://www.youtube.com/user/quaibranly Au cœur du Paris des musées, voisin du Louvre et du musée du quai d’Orsay, à quelques minutes des Grand et Petit Palais, du Palais de Tokyo et du musée d’art moderne de la Ville de Paris, le musée du quai Branly occupe un site exceptionnel sur les rives de la Seine, au pied de la tour Eiffel. Les arts d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et d’Amérique s’inscrivent dorénavant au centre du grand circuit historique et artistique de la capitale. Le musée du quai Branly est un établissement culturel novateur : à la fois musée, centre d’enseignement et de recherche, et espace à vivre pour les publics. Construit sur l’un des derniers terrains disponibles au cœur de Paris, le concept architectural de ce projet original est signé par Jean Nouvel. Ligne 9 : Alma-Marceau ou Iéna /Ligne 8 : Ecole Militaire / Ligne 6 : Bir Hakeim / RER C : Pont de l’Alma ou Champ de Mars – Tour Eiffel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

©musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Xavier Pierre