Fresque collective au musée du quai Branly – Jacques Chirac Samedi 13 mai, 18h30 Musée du quai Branly – Jacques Chirac Inscription sur place et gratuit de 18h jusqu’à minuit – activités gratuites dans la limite des places disponibles.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, prenez de la hauteur au quai Branly !

Avec le street artiste Jordane Saget, venez redécouvrir le musée et vous approprier ses espaces. A la frontière entre l’intérieur du musée et son jardin, apprenez à tracer les lignes infinies de Jordan Saget pour construire une carte collective. A la tombée de la nuit, laissez vous porter par une ambiance lumineuse et sonore et observez les lignes évoluer en couleurs.

Jordane Saget est un artiste contemporain et street artist basé à Paris, dont les œuvres façonnent l’identité de la ville aujourd’hui. Depuis plus d’une décennie, Jordane a développé un style visuel unique, fondé sur un trio de lignes évocatrices quoique énigmatiques, devenant un élément distinctif dans l’univers du street art parisien.

A la fin de l’atelier, l’œuvre collective sera mise en valeur par des jeux de lumière dans le foyer, visibles en transparence sur les vitres du théâtre de verdure. Le théâtre de verdure reste en accès libre jusqu’à minuit.

Infos pratiques :

30 minutes par séance

Sur inscription sur place : retrait de stickers avec horaire + rendez-vous au théâtre de verdure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

©Jordane Saget