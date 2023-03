Visite d’une exposition au musée du quai Branly Musée du quai Branly – Jacques Chirac Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Visite d’une exposition au musée du quai Branly Musée du quai Branly – Jacques Chirac, 12 avril 2023, Paris. Visite d’une exposition au musée du quai Branly Mercredi 12 avril, 14h50 Musée du quai Branly – Jacques Chirac Pour les enseignants du 1er ou 2nd degré, inscrivez-vous au 01 56 61 71 72 (du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h). Le mercredi 12 avril 2023 à 14h50, participez à la visite guidée de votre choix (durée 1h) :

• Ouvrir l’album du monde. Photographies (1842-1911)

• Songlines. Chant des pistes du désert australien

Prolonger cette visite en explorant une sélection d’ouvrages disponibles au salon de lecture Jacques Kerchache (hall du musée). Musée du quai Branly – Jacques Chirac 37 quai Branly, 75007 PARIS Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.quaibranly.fr/fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

